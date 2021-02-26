Росстат назвал 3 самых подорожавших за неделю продукта

С 16 по 24 февраля продукты на прилавках российских магазинов подорожали. Существеннее всего поднялись цены на мясо птицы, картофель и морковь.

Мясо кур стало стоить на 1,9% больше, картофель — на 2,2%, морковь — на 1,3%. Данные привел Росстат в оценке индекса потребительских цен за указанный период.

В первую пятерку наиболее подорожавших продуктов вошли лук, показавший рост на 1,2%, и яйца (1,1%).

Рост цен на огурцы замедлился и составил 0,7%. У помидоров он достиг 0,8%. Незначительно снизились цены на сахар-песок, а также на питьевое пастеризованное молоко, фруктовые консервы для детского питания, соль и водку.

Прежним остался средний чек на стерилизованное молоко, мясные консервы для детского питания, хлеб, выпечку, печенье и гречку.

Цены на подсолнечное масло в России планируют заморозить до осени. Литровая бутылка будет по-прежнему стоить около 95 рублей. Пока что соглашение о стабилизации цен действует до 1 апреля, но, скорее всего, закупочная цена на продукцию после этого не изменится.