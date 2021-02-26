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    26 февраля 2021, 19:47

    Росстат назвал 3 самых подорожавших за неделю продукта

    Александра Ломейко

    С 16 по 24 февраля продукты на прилавках российских магазинов подорожали. Существеннее всего поднялись цены на мясо птицы, картофель и морковь.

    Мясо кур стало стоить на 1,9% больше, картофель — на 2,2%, морковь — на 1,3%. Данные привел Росстат в оценке индекса потребительских цен за указанный период.

    В первую пятерку наиболее подорожавших продуктов вошли лук, показавший рост на 1,2%, и яйца (1,1%).

    Рост цен на огурцы замедлился и составил 0,7%. У помидоров он достиг 0,8%. Незначительно снизились цены на сахар-песок, а также на питьевое пастеризованное молоко, фруктовые консервы для детского питания, соль и водку.

    Прежним остался средний чек на стерилизованное молоко, мясные консервы для детского питания, хлеб, выпечку, печенье и гречку.

    Цены на подсолнечное масло в России планируют заморозить до осени. Литровая бутылка будет по-прежнему стоить около 95 рублей. Пока что соглашение о стабилизации цен действует до 1 апреля, но, скорее всего, закупочная цена на продукцию после этого не изменится.