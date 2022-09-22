Курсы доллара и евро опустились ниже 60 рублей | 360°

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Курсы доллара и евро опустились ниже 60 рублей

Центробанк понизил курс доллара до 59,83 рубля

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Банк России установил на пятницу курс доллара на 1 рубль 3,67 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс составил 59,8318 рубля, сообщило РИА «Новости».

В пятницу официальный курс евро снизился на один рубль 27,22 копейки, он составил 58,9388 рубля. Курс доллара на валютных торгах Московской биржи снижается на 2,86%, до 58,95 рубля, курс евро находится на уровне 58,43 рубля (-2,86%).

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Центробанк Росси устанавливает официальные курсы валют к рублю в рабочие дни, основываясь на рыночных курсах Московской биржи.

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Центробанку России предложили изменить положения работы Системы быстрых платежей(СБП), убрав лимит на переводы без комиссии между своими счетами физических лиц. Такая мера может повысить доверие к финансовой системе России, считают авторы инициативы.

Центробанк и Федеральная антимонопольная служба дали рекомендации банкам России, чтобы те доводили до клиентов подробные сведения о кешбэке и других выгодных условиях.

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