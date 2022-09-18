Комиссию при переводах между своими счетами через СБП предложили убрать | 360°

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Комиссию при переводах между своими счетами через СБП предложили убрать

Депутат Нилов предложил убрать в СБП лимит на переводы без комиссии между счетами физлиц

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Центробанку России предложили изменить положения работы Системы быстрых платежей (СБП), убрав лимит на переводы без комиссии между своими счетами физических лиц. Об этом сообщило РИА «Новости».

С такой инициативой к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной обратился депутат, заместитель главы фракции ЛДПР в Госдуме и председатель комитета по социальной политике Ярослав Нилов.

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«Предлагаем ввести дополнительную опцию в работе Системе быстрых платежей — безлимитные и бесплатные для физических лиц переводы между своими счетами в разных кредитных организациях», — сказано в письме. При этом все действующие лимиты на переводы без комиссии между счетами разных физических лиц могут быть сохранены, отмечено в документе.

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Такая мера, как считает Нилов, сможет повысить доверие к финансовой системе России. Также эта инициатива не повлечет за собой ощутимых издержек для банков.

В начале сентября Нилов заявлял, что ипотека в России должна стать более доступной. Такой образом жители страны смогут приобретать жилье без проблем. Ипотеку, как считает депутат, можно было бы сделать бессрочной. Кроме того, процентную ставку стоит сделать минимальной.

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