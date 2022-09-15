Центрбанк рекомендовал другим банкам подробно рассказывать о кешбэке клиентам | 360°

Деньги 15 сентября 2022, 16:23 Поделиться Telegram

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Viber Центрбанк рекомендовал другим банкам подробно рассказывать о кешбэке клиентам

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Центробанк и Федеральная антимонопольная служба дали рекомендации банкам России, чтобы те доводили до клиентов подробные сведения о кешбэке и других выгодных условиях. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Сейчас многие организации не дают полной информации о различных бонусах. Например, замалчивают данные о размере кешбэка или о том, что он начисляется не на все покупки. В ЦБ и ФАС отметили, что такая тактика неверна и следует рассказывать обо всех условиях подробно.

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«Причем этот процесс не должен сопровождаться множественными переходами по ссылкам, использованием сенсорных манипуляций и прочими хитростями», — уточняется в рекомендациях.

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