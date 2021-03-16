Третий этап программы туристического кешбэка стартует в ночь на 18 марта

Новый этап программы туристического кешбэка стартует в ночь на 18 марта. Приобрести туристические поездки в рамках третьего этапа программы кешбэка можно будет до 15 июня.

Поездки в рамках третьего этапа программы туристического кешбэка можно будет совершить с 18 марта до 30 июня, об этом сообщил официальный Telegram-канал РИА «Новости».

Напомним, что накануне правительство рассказало о возобновлении программы туристического кешбэка, которая предполагает частичный возврат средств за покупку туров по России. Распоряжение о выделении двух миллиардов рублей 15 марта подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Длительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей. Сумма возврата — 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой «Мир». Деньги на нее поступят автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки, о чем сообщили на сайте правительства.

Программа частичного возврата денег при покупке российских туров стартовала в 2020 году и проходила в два этапа. В рамках первого из них туры и проживание с кешбэком можно было приобрести в августе, а само путешествие нужно было совершить до конца 2020 года. Второй этап продаж стартовал в октябре и распространялся на поездки до 10 января 2021 года. Всего за это время граждане приобрели туры на 6,5 миллиарда рублей, а общая сумма кешбэка составила 1,2 миллиарда.