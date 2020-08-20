Ростуризм допустил повторное проведение программы кешбэка для туристов

Программу кешбэка за покупку туров в разных точки России могут повторить. Такое заявление сделала глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Да, безусловно, мы не исключаем, что такая программа будет еще в дальнейшем реализовываться», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Руководитель Ростуризма отметила, что в невыгодном положении окажутся компании, которые попытаются искусственно завысить цены. В конце концов они проиграют.

Кешбек за туры по России можно будет получить при оплате путевки с 21 по 28 августа. Это программа направлена на стимулирование внутреннего туризма.

Вернуть деньги получится при соблюдении определенных условий. Для начала надо зайти на портал «Мирпутешествий.рф» и выбрать тур или проживание в отеле сроком от четырех ночей. Стоимость поездки должна быть не менее 25 тысяч рублей. При этом путешествие должно состояться до 20 декабря 2020 года. Оплатить тур следует одним платежом с помощью кары национальной платежной системы «Мир».

Глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк одобрил эту программу. Он предположил, что идея поможет развитию туризма внутри страны.

Ранее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил ввести налоговый вычет для туристов, которые путешествуют по Дальнему Востоку.