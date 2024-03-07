Деньги 07 марта 2024, 10:17 Товарооборот России с Китаем с начала года превысил 37 млрд долларов Товарооборот РФ и КНР в январе–феврале возрос на 9,3% Freepik

Читать 360tv в

В начале 2024 года Россия и Китай нарастили взаимную торговлю. В денежном выражении товарооборот превысил 37 миллиардов долларов, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на отчет Главного таможенного управления КНР.

Китай с января по февраль ввез в Россию продукцию стоимостью 16,808 миллиарда долларов, с ростом на 12,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Поставки российской продукции в КНР возросли на 6,7%, до 20,202 миллиарда долларов. Общий товарооборот между странами оценили в 37,01 миллиарда долларов, с ростом на 9,3%.

Реклама

Объем внешней торговли Китая с начала года увеличился на 5,5%, до 930,86 миллиарда долларов. Экспорт нарастили на 7,1%, до 528,01 миллиарда долларов, импорт — на 3,5%, до 402,85 миллиарда. Товарооборот Китая с США составил 99,55 миллиарда долларов и увеличился на 0,7%.

Россия и Китай построили новую модель отношений двух держав, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. Они придерживались внеблокового принципа.