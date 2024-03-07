Мир 07 марта 2024, 06:58 Россия и Китай построили новую модель отношений между странами — Ван И Министр Ван И: КНР и Россия укрепляют сотрудничество по принципам неконфронтации РИА «Новости»

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Отношения России и Китая стали образцом новой модели взаимодействия двух крупных держав. Сотрудничество построили на основе принципов добрососедства и исключения конфронтации, заявил журналистам министр иностранных дел КНР Ван И. Его процитировало РИА «Новости».

«[Россия и Китай] крепко придерживаются добрососедства, углубляют всестороннее стратегическое сотрудничество, полагаясь на принципы неприсоединения к блокам, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон», — сказал он.

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Ван И заявил, что стратегическое взаимодействие и политическое сотрудничество между странами углубились. По словам министра, Россия и Китай создали новую модель отношений между державами, отличную от формата холодной войны. Он сказал, что государства обеспечат безопасность в регионе.

В 2033–2035 годах запланировали совместную миссию по доставке на Луну ядерной энергетической установки силами китайских и российских специалистов. Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что технологические вопросы для реализации будущего проекта почти решили.