Деньги 13 января 2023, 09:28 Товарооборот России и Китая вырос почти на 30% за прошлый год Китай сообщил об увеличении товарооборота с Россией на 29,3% в 2022 году freepik

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Торговый оборот между Россией и Китаем увеличился на 29,3% в прошлом году и достиг 190,27 миллиарда долларов. Это значение оказалось рекордным для обеих стран, сообщил ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Экспорт из Китая в Россию за 2022 года возрос на 12,8%, он составил 76,12 миллиарда долларов. При этом поставки РФ в КНР увеличились на 43,4% — до 114,15 миллиарда долларов.

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Положительное сальдо России в прошедшем году было равно 38 миллиардам. Это более чем в три раза больше, чем в 2021 году. Объем торговли двух государств в декабре 2022 года составил 17,8 миллиарда рублей — это примерно на 3% меньше показателей ноября.

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Российская сторона поставляет в основном энергоресурсы в Китай. Также Россия продает КНР древесину, минеральные ресурсы, морепродукты и сельскохозяйственную продукцию. Китайцы экспортирует в Россию автомобили, бытовую электронику, обувь, одежду, экскаваторы, микропроцессорные блоки, товары широкого потребления.