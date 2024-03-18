Деньги 18 марта 2024, 06:31 Торговые сети в России решили сменить поставщика бананов «Коммерсант»: ретейлеры в России снизят зависимость от бананов из Эквадора Unsplash

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Россельхознадзор снял ограничения с импорта бананов из Эквадора, но торговые сети решили сменить поставщика. Они нарастили закупки в Индии, Колумбии, Коста-Рике, Бразилии, сообщил «Коммерсант».

Свыше 95% бананов ввозили в Россию из Эквадора, подсчитал «Руспродсоюз». В 2023 году закупки нарастили на 28,7 тысячи тонн, до 1,38 миллиона. В феврале Россельхознадзор объявил о найденной в плодах мухе-горбатке и ввел ограничения, а позже снял их. Затем в стране ввели чрезвычайное положение из-за бунта преступных группировок. Контрагенты предупредили российских ретейлеров о перебоях в поставках.

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Владеющая магазинами «Пятерочка» и «Перекресток» X5 Group нарастила импорт бананов из Индии, Колумбии, Бразилии, Коста-Рики, Турции и Египта. Транспортная компания FESCO сообщила о переговорах по этому вопросу с другими сетями. Представитель «Магнита» подтвердил журналистам, что закупки бананов из Эквадора решили сократить и провели тестовые поставки в других странах, в том числе во Вьетнаме и Индии.

В кормах для кошек и собак обнаружили мышьяк. Россельхознадзор ограничил их ввоз в страну.