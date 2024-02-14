Деньги 14 февраля 2024, 11:50 Торговые сети из-за маркировки отказались от разливного пива РБК: пивовары пожаловались на отказ торговых сетей принимать пиво в кегах РИА «Новости»

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Продажа разливного пива в магазинах перестала быть рентабельной, и торговые сети отказались закупать напиток в кегах. Пивовары связали проблему с требованиями к маркировке и пожаловались на партнеров, сообщил РБК.

Сложившуюся ситуацию обсудили 18 января на заседании рабочей группы по пивоваренной продукции и слабоалкогольным напиткам экспертного совета Росалкогольтабакконтроля. Пивоваренные компании, в том числе «Балтика», заявили, что некоторые торговые сети перестали закупать пиво в кегах из-за новых правил. С середины января их обязали отчитываться о подключении емкостей к оборудованию для розлива и продаже каждого литра в систему маркировки «Честный знак».

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Ассоциация производителей пива, солода и напитков подтвердила, что розничные сети не готовы выполнить новые нормы. Общественная организация «Опора России» просила правительство отложить нововведения до сентября либо отменить наказание.

Сами торговцы заявили, что причин несколько. Они подтвердили проблемы с маркировкой — коды на кегах в процессе перевозки приходили в негодность, а программное обеспечение касс не адаптировали под работу с маркированной разливной продукцией. Пресс-служба сети «Лента» заявила, что продажа разливного пива потеряла рентабельность. На него приходилось 1,5% от общего объема реализации пенного.

Обязательную маркировку пива ввели в 2023 году. На тот момент в системе зарегистрировались почти 1350 производителей.