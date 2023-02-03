03 февраля 2023, 18:31
Стало известно, какие товары обязали маркировать с 2023 года
В России постепенно вводится система маркировки, которая позволяет отличить качественный товар. В 2023 году список расширился. Об этом рассказали «Дни.ру».
Согласно закону, производитель должен наносить на товар уникальный цифровой код. Он позволяет отследить товар от его изготовления до реализации. Все передвижения и вся информация фиксируется в госсистеме «Честный знак».
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С 2023 года расширится список товаров, которые будут маркироваться. Теперь в него внесут еще и медицинские изделия, радиоэлектронику, пиво и другие слабоалкогольные напитки, а также мясные консервы и готовые мясные продукты.
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