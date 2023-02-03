Общество 03 февраля 2023, 18:31 Стало известно, какие товары обязали маркировать с 2023 года

Читать 360tv в

В России постепенно вводится система маркировки, которая позволяет отличить качественный товар. В 2023 году список расширился. Об этом рассказали «Дни.ру».

Согласно закону, производитель должен наносить на товар уникальный цифровой код. Он позволяет отследить товар от его изготовления до реализации. Все передвижения и вся информация фиксируется в госсистеме «Честный знак».

Реклама

С 2023 года расширится список товаров, которые будут маркироваться. Теперь в него внесут еще и медицинские изделия, радиоэлектронику, пиво и другие слабоалкогольные напитки, а также мясные консервы и готовые мясные продукты.

Реклама