Общество 01 апреля 2023, 04:02 Обязательная маркировка пива началась в России с 1 апреля Обязательную маркировку пива и слабоалкогольных напитков в кегах запустили в России РИА «Новости»

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Обязательную маркировку пива в кегах и слабоалкогольных напитков запустили в России. Такое решение правительство приняло в декабре 2022 года. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным оператора Центра развития перспективных технологий, к 1 апреля в системе маркировки «Честный знак» зарегистрировали почти 1350 российских производителей и около 160 импортеров.

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Маркировку пива и слабоалкогольных напитков внедряют поэтапно. Таком образом, с 1 марта сделали обязательной регистрацию бизнеса в «Честном знаке», а с 1 апреля запустили маркировку продукции в кегах.

С 1 октября начнет действовать требование о маркировке пива и слабоалкогольных напитков в стеклянной и ПЭТ-таре, а с 15 января 2024 года это предписание коснется остальных видов упаковки.

Руководитель управления подакцизных товарных групп оператора Кирилл Волков сообщил, что производители, предприятия оптовой и розничной торговли и гостинично-ресторанного бизнеса провели совместный эксперимент, в ходе которого протестировали «маркировку всех видов продукции на всех типах линий». Также была налажена интеграция с ЕГАИС.