Деньги 04 апреля 2024, 11:14 Торговые площади IKEA займет «Мегамаркет» — СМИ РИА «Новости»: маркетплейс «Мегамаркет» займет площади IKEA в 14 ТРЦ «Мега» Cfoto/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Освободившиеся торговые площади шведской сети IKEA в России достанутся маркетплейсу «Мегамаркет». Переговоры об аренде вышли на финальную стадию, сообщило РИА «Новости».

«Сделка находится на финальной стадии», — сказал источник агентства.

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По его информации, «Мегамаркет» рассчитывал на площади IKEA в 14 торгово-развлекательных комплексах «Мега». Все они перешли в собственность Газпромбанка.

Другим претендентом на аренду 10 торговых площадей стала ГС «Основа», решившая открыть на месте магазинов шведских товаров для дома сеть термальных комплексов. Первый планировали запустить в Казани. «Коммерсант» сообщил, что Газпромбанк получил 14 из 15 работавших в России ТРЦ «Мега». Они принадлежали Ingka Centres.

IKEA в марте 2022 года объявила о приостановке работы в России. Кроме магазинов ей принадлежали несколько фабрик.