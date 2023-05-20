20 мая 2023, 01:41
Посол Антонов заявил, что США отвернут от себя развивающиеся страны
Посол Антонов: развивающиеся страны отвернутся от США из-за их санкционной политики
Санкционная политика США приведет к тому, что развивающиеся страны отвернутся от них, заявил посол РФ Анатолий Антонов. По его словам, американские власти пытаются отпугнуть партнеров от российского рынка, вводя очередные ограничения.
Антонов отметил — создается впечатление, что США пытаются надавить не только на Россию, но и на развивающиеся страны. По его мнению, Штаты намерены нанести удар по связям РФ с государствами так называемого «Глобального Юга».
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«Очевидно, что формирующиеся экономики увидят, какой вред политика Соединенных Штатов наносит их жизненным интересам, и отвернутся от Вашингтона», — подчеркнул Анатолий Антонов.
Он напомнил, что США заблокировали поставку в Россию ряда некоторого медицинского и сельскохозяйственного оборудования. По его словам, это обесценивает заявления Штатов о том, что гуманитарная продукция не подпадает под действие санкций.
Днем 19 мая американские власти объявили о расширении действия антироссийских ограничений. В ответ МИД объявил, что въезд в РФ закроют для 500 граждан США.
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