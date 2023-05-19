Важное 19 мая 2023, 19:34 Россия в ответ на санкции запретит въезд для 500 граждан США МИД: Россия запретит въезд для 500 граждан США в ответ на американские санкции Pxhere

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В ответ на американские санкции Россия закроет въезд в страну для 500 граждан США. Об этом сообщил МИД РФ.

«В их числе — не только „знаковые“ фигуры, включая бывшего президента США Барака Обаму, но и действующие руководители различных уровней исполнительной власти, экс-чиновники вроде куратора Белого дома по борьбе с „российской дезинформацией“», — указали в министерстве.

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В список попали те, кто распространяет русофобские установки и фейки, поставляет оружие на Украину. Как подчеркнули в ведомстве, Соединенным Штатам пора усвоить, что «ни один враждебный выпад против России не останется без жесткой реакции».

Министерство торговли США ввело экспортные ограничения против 70 организаций, связанных с РФ. Американская сторона запретила ввозить в Россию смартфоны и технику. Санкционные списки также расширили Великобритания и Канада.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что США участвовали в координации убийств журналистки Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского, покушения на писателя Захара Прилепина. Под американским руководством власти Украины пытаются дестабилизировать обстановку в России, растет риск терактов.