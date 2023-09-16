Деньги 16 сентября 2023, 01:46 Топ-менеджера «Росморпорта» арестовали в Москве по делу о взятке ТАСС: топ-менеджера «Росморпорта» арестовали по подозрению в коррупции РИА «Новости»

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Дорогомиловский суд Москвы поместил под стражу на два месяца начальника управления инвестиций и стратегического развития ФГУП «Росморпорт» Андрея Болдорева. Чиновник подозревается в получении взятки в особо крупном размере, сообщил ТАСС.

Болдорева арестовали в рамках расследования дела о соглашении между Росморпортом и Первой горно-рудной компанией (PGRC). Компании сотрудничали в рамках проекта горно-обогатительного комбината на базе Павловского месторождения свинцово-цинковых руд, в который входит портовый комплекс на острове Южный архипелага Новая Земля Архангельской области.

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По версии следствия, Болдорев намеренно задерживал утверждение проектной документации и препятствовал включению PGRC в федеральный проект «Северный морской путь» с целью получения взятки. В итоге чиновник получил от PGRC более 1,6 миллиона рублей в виде зарплаты. Но следователи считают, что трудовой договор был фиктивным.

В начале сентября Владимир Путин призвал активнее развивать и использовать Северный морской путь. По мнению президента, это позитивно скажется на жизни всей Сибири.

Летом прошлого года правительство России утвердило план развития Северного морского пути до 2035 года. Реализацию программы оценили почти в 1,8 триллиона рублей.