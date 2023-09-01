Транспорт 01 сентября 2023, 10:54 Путин призвал расширить Транссиб и активнее развивать Северный морской путь Президент РФ Путин поручил расширить Транссиб и нарастить работы по Севморпути РИА «Новости»

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Расширение Транссиба и активное использование Северного морского пути позитивно скажется на жизни всей Сибири. Уверенность в этом выразил президент России Владимир Путин на совещании по развитию Красноярского края.

«Отдельная тема — это развитие логистики и транспортной инфраструктуры, расширение Транссиба, наращивание возможностей Северного морского пути, наших арктических морских и речных портов, воздушных гаваней и, конечно, ремонт и строительство автомобильных трасс и путепроводов», — заявил президент.

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Путин отметил, что эти проекты важны не только для Красноярского края и Сибири, но и для всей страны.

Другой важный вопрос — создание новых, хорошо оплачиваемых рабочих мест по всей производственной цепочке. По словам президента, это улучшит как экономическую, так и демографическую ситуацию в регионе.

Летом прошлого года правительство России утвердило план развития Северного морского пути до 2035 года. Согласно этому документу, планируется построить терминал сжиженного природного газа и газового конденсата «Утренний», нефтеналивной терминал «Бухта Север», угольный терминал «Енисей», морские перегрузочные комплексы СПГ в Камчатском крае и Мурманской области, порт-хаб для организации транзитных перевозок во Владивостоке, транспортно-логистический узел в морском порту Корсаков на Сахалине и другие объекты.

Кроме того, планируется создать ледокольный флот на шесть судов и арктическую спутниковую группировку. Реализацию всей программы оценили почти в 1,8 триллиона рублей.