Мишустин утвердил план развития Северного морского пути на 1,8 трлн рублей

Больше 150 мероприятий, в том числе строительство газового, нефтяного и угольного терминалов, вошли в план развития Северного морского пути до 2035 года. Его утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.

«Главные цели этой работы — обеспечить надежную и безопасную перевозку грузов и товаров для людей, живущих в районах Крайнего Севера, а также создать условия для реализации инвестиционных проектов в арктической зоне страны», — объяснили в кабмине.

В план вошло строительство терминала сжиженного природного газа и газового конденсата «Утренний», нефтеналивного терминала «Бухта Север», угольного терминала «Енисей», морских перегрузочных комплексов сжиженного природного газа в Камчатском крае и Мурманской области, порта-хаба для организации транзитных перевозок во Владивостоке, транспортно-логистического узла в морском порту Корсаков на Сахалине и других объектов.

Отдельным блоком в план включили развитие ледокольного флота. В России построят головной ледокол проекта «Лидер», создадут аварийно-спасательный флот на 46 судов и арктическую спутниковую группировку. Реализацию всей программы оценили почти в 1,8 триллиона рублей.

Ранее на оперативном совещании Михаил Мишустин анонсировал создание главного управления Северного морского пути, сообщил RT. Оно займется организацией движения по этому маршруту.