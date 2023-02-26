Деньги 26 февраля 2023, 19:57 «Тинькофф Инвестиции» приостановили торговлю иностранными ценными бумагами «Тинькофф Инвестиции» на несколько недель приостановили торги иностранными ценными бумагам РИА «Новости»

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«Тинькофф Инвестиции» решили приостановить торговлю иностранными ценными бумагами. Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram-канале, комментируя введенные в отношении банка санкции.

«Во избежание риска блокировки, а также чтобы осуществить все необходимые действия для переноса, мы временно приостанавливаем торговлю иностранными ценными бумагами», — говорится в сообщении.

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Запустить торги планируется в течение одной-трех недель.

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Уточняется, что компания начала перенос иностранных ценных бумаг, которые торгуются на СПБ-бирже, «на неподсанкционную компанию». Это связано с тем, что биржа временно прекратила обслуживание Тинькофф Банка после введения санкций из-за того, что продолжает сотрудничать с европейскими учетными институтами.

В компании также заявили, что с понедельника, 27 февраля, будут приостановлены торги евро. При этом с другой валютой, в том числе долларовой, проблем не будет. Ограничения коснулись только евро.

ЕС и США 25 февраля опубликовали расширенный список санкций. В него, в том числе, вошли 11 финансовых учреждений.