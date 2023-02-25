Деньги 25 февраля 2023, 22:28 «Тинькофф инвестиции» обезопасят активы от санкций ЕС «Тинькофф инвестиции» переведут активы в другую компанию после введение санкций ЕС РИА «Новости»

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Руководство «Тинькофф инвестиций» переведет активы в другую компанию после попадания «Тинькофф Банка» в санкционный список ЕС. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации в официальном Telegram-канале.

«Мы подготовились к любым возможным событиям и разработали инфраструктурное решение, которое позволит в течение одной-трех недель бесшовно для клиентов перевести активы в новую неподсанкционную компанию», — говорится в сообщении.

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В пресс-службе добавили, что все привычные инвестиционные инструменты и сервисы будут доступны в полном объеме. В компании пообещали тщательно изучить и позже прокомментировать решение европейских властей.

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Под санкции Евросоюза попал и другой российский банк — «Зенит». Кредитная организация порекомендовала своим клиентам временно прекратить совершать переводы в валюте. Также клиентам посоветовали обновить мобильное приложение банка до последней версии. На территории России все сервисы работают в штатном режиме, операции с картами совершаются без ограничений.