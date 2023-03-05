05 марта 2023, 19:49
Тинькофф Банк прекратил переводы в Турцию
Прекращение переводов из Тинькофф Банка в Турцию объяснили санкциями
Введенные санкции против Тинькофф Банка оставили клиентов без возможности перевода денег в Турцию. Об этом со ссылкой на пресс-службу кредитной организации сообщил ТАСС.
В пресс-службе пояснили, что остановили переводы в Турцию, чтобы клиенты не потеряли средства.
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«К сожалению, не можем отправить перевод в данную страну. Из-за введенных санкций SWIFT-переводы могут быть заморожены банком-контрагентом. Поэтому мы временно не совершаем переводы», — пояснили в банке.
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Тинькофф Банк отключили от SWIFT в рамках 10-го пакета санкций Евросоюза. Также дополнительные ограничение ЕС ввел против Альфа-банка и Росбанка. Отдельный санкционный пакет против российских финансовых учреждений приняли США.
Под блокирующие санкции подпали банки «Уралсиб», «Зенит», «Левобережный» и «Приморье». Ограничения ввели против МТС Банка, Уральского банка реконструкции и развития, банка «Санкт-Петербург», Металлинвестбанка, СДМ-банка и Ланта-банка.
После отключения Тинькофф Банка от SWIFT его приложение исчезло из магазина приложений App Store.
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