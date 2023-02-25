Мир 25 февраля 2023, 18:12 Три российских банка попали под санкции ЕС Совет ЕС объявил о введении санкций против трех российских банков Unsplash

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Три российских банка попали под санкции Евросоюза, сообщили в Совете ЕС. Там не стали уточнять, какие именно кредитные организации подверглись введению ограничений.

«Три российских банка были добавлены в список организаций, на которые распространяется замораживание активов и запрет на предоставление средств и экономических ресурсов», — отметили в Совете ЕС.

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Днем 25 февраля глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил об утверждении 10-го пакета антироссийских санкций. Он уточнил, что ограничения ввели против 121 физлица и компаний, включая СМИ.

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Европейские власти планировали ввести очередные санкции против России к 24 февраля, однако несколько раз странам — участницам ЕС не удавалось найти общий язык по составу принимаемых мер. Сначала часть государств не поддержала введение штрафов за отказ от предоставления данных о российских активов — против этого высказались Франция и Германия. Затем Польша заблокировала принятие решения — представителям республики не понравилось, что итальянская делегация предлагала смягчить ограничения в отношении импорта каучука.