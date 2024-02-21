Важное 21 февраля 2024, 12:02 Платежную систему Contact отключили из-за отзыва лицензии у Qiwi Банка Центробанк: платежная система Contact вслед за Qiwi Банком прекратила работу РИА «Новости»

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В России остановили работу платежной системы Contact. Закрытие связано с отзывом лицензии у Qiwi Банка, сообщил Центробанк в своем Telegram-канале.

После объявления об отзыве лицензии клиенты банка начали обращаться к регулятору за разъяснениями. Администратор канала Центробанка пояснил в комментариях, что в программе страхования участвовали только вклады, на электронные кошельки она не распространялась. На вопрос о том, продолжат ли работать другие сервисы, в Центробанке ответили отрицательно.

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«Нет, платежная система Contact работать не будет (в связи с отзывом лицензии у банка „Киви“, который был оператором этой платежной системы)», — сообщил администратор.

Лицензию Qiwi Банка на осуществление банковских операций аннулировали 21 февраля. Регулятор обвинил его в многократном нарушении федерального законодательства, в том числе в сфере отмывания доходов, участии в высокорисковых операциях, открытии электронных кошельков с использованием данных людей без их ведома.