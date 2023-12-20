Транспорт 20 декабря 2023, 11:10 Три новые линии метро запланировали построить в Москве Собянин: по плану в Москве построят еще три новые линии метро РИА «Новости»

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Еще три новые линии метро планируют возвести в Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин во время ежегодного отчета о работе столичного правительства перед Мосгордумой.

Он подчеркнул, что для удобства горожан собираются организовать еще три ветки, на которых суммарно будет около 40 новых станций метро.

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Ранее мэр столицы раскрыл число совершенных с первого запуска поездок на МЦД-3. Пассажиры с момента запуска по по новому диаметру проехали более 40 миллионов раз.