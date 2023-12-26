Общество 26 декабря 2023, 19:08 Собянин подвел итоги в сфере строительства в Москве за год Собянин: московские строители сохранили высокие темпы в 2023 году РИА «Новости»

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Московским строителям удалось сохранить высокие темпы в 2023 году и достигнуть значительных результатов. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что в 2023 году строителям удалось запустить третий и четвертый Московский центральный диаметр, проложить 115 километров дорожной сети, открыть 13 железнодорожных платформ и ввести в эксплуатацию 13,3 миллиона квадратных метров различной недвижимости, включая 6,2 миллиона квадратных метров жилых площадей.

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Кроме того, в столице появилось 114 объектов социального назначения, среди которых 68 учебных заведений, 24 медицинских учреждения, 20 объектов для занятий спортом и два культурных сооружения.

«На ближайшие годы планы не менее амбициозные», — отметил мэр.

Так, в столице собираются открыть еще три линии метро. Суммарно на них появится около 40 новых станций.