Стоит открыть карточку «Мир». Экономист объяснил ситуацию с курсом доллара

Последние действия Банка России на фоне эскалации ситуации вокруг Украины были абсолютно верными. Об этом «360» заявил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

«Банк России заявил, что никаких торгов не будет, потому что очень много непредсказуемых новостей. Решение Банка России абсолютно верное», — сказал экономист.

Он пояснил, что после терактов 11 сентября 2001 года торги также не проводились и в России был большой перепад на покупку и продажу валюты.

«Когда курс был под 30 рублей за доллар, был момент, когда покупка была 15», — указал член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров.

«Я советую никому не дергаться, ничего не покупать и не продавать, сохранять спокойствие. Может быть, пока есть время, [стоит] сходить в Сбербанк или другой банк, открыть карточку „Мир“ себе и перебросить на нее какие-то деньги», — сказал эксперт.

Он призвал доверять официальным сообщениям, потому что, по его словам, в ближайшие дни стоит ожидать большое количество фейков.

Разуваев ожидает, что курс доллара после резкого роста все же вернется к своим прежним значениям. По его словам, это произойдет, когда закончится военная операция в Донбассе.

«Курс все-таки определяется платежным балансом. Платежный баланс России в значительной степени определяется ценами на нефть и газ, а там все нормально», — пояснил эксперт.

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, речи об оккупации территории Украины не идет.

После объявления Путина российский рынок стало лихорадить. Поднялись курсы доллара и евро, рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) после 07:00 упал на 11,24%.

Евро стал стоить выше 95 рублей впервые с декабря 2014, а доллар — выше 84 рублей впервые с января 2016.

Торги на всех рынках приостановила Мосбиржа, а затем и «СПБ Биржа».