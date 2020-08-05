Стоимость нефти Brent за баррель перевалила за 45$ впервые с марта

Техасская нефть от WTI торгуется на уровне 42,35$ за баррель — это 1,53% уровня на момент закрытия предыдущей сессии. По данным торговой площадки, цена фьючерса нефти Brent ускорила рост в октябре 2020 года и достигла 45,14$. При этом в последний раз Brent продавалась выше 45$ 6 марта, после обвала котировок.

Цены на нефть резко упали 8 марта, после того как страны ОПЕК+ не смогли договориться о сокращении добычи на фоне коронавируса. Тогда было предложено дополнительно уменьшить добычу на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года. Против предложения выступили Россия и Казахстан.

После вступления в силу соглашения ОПЕК+ нефть подорожала на 1,66%. Позже участники договорили продлить договоренность до августа. Новые условия поддержали Россия и Саудовская Аравия.