В ОПЕК+ договорились продлить соглашение по добыче нефти до августа

Новое соглашение поддержали Россия и Саудовская Аравия — крупнейшие поставщики в организации. По информации Reuters, саудовцы предлагали оставить действующие квоты до конца 2020 года.

В пресс-службе ОПЕК сообщили, что те страны, которые не смогли сократить добычу на необходимом уровне, компенсируют это с июля по сентябрь.

В организации прогнозируют, что в 2020 году мировой спрос на нефть сократится на 9 миллионов баррелей в сутки из-за коронавируса. Для восстановления рынка потребуется соблюдение условий соглашения всеми участниками, отмечается в заявлении.

Участники сделки, заключенной в апреле, обязались снизить нефтедобычу на рекордные 19 миллионов баррелей в сутки. Россия и Саудовская Аравия должны были уменьшить добычу на 9,7 миллиона баррелей каждая.

С июля планировалось увеличить квоты — для России сокращение во втором полугодии составило бы 7,7 миллиона баррелей в день.