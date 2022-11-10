Деньги 10 ноября 2022, 03:45 Стоимость биткоина опустилась ниже $16 тысяч впервые за 2 года Данные портала Coindesk: биткоин опустился ниже 16 тысяч долларов впервые с ноября 2022 Unsplash

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Стоимость биткоина опустилась ниже 16 тысяч долларов. Такие показатели криптовалюта достигла впервые с ноября 2022 года, сообщил портал Coindesk.

В ходе торговой сессии 10 ноября биткоин снижался на 13,51%, до 15,844 тысячи долларов, свидетельствуют данные площадки Coindesk на 00:32 по московскому времени.

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По данным на 00:47 по московскому времени, курс биткоина демонстрировал снижение и был на уровне 15,810 тысячи долларов (-14,58%).

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Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин ранее заявил, что серьезная волатильность биткоина не изменится, но цена на него вырастет. По словам эксперта, рост цены первой криптовалюты ожидается в достаточно краткосрочной перспективе.

Минувшим летом курс биткоина демонстрировал снижение на 9,87%. В последний раз криптовалюта стоила меньше 20 тысяч долларов 16 декабря 2020 года.