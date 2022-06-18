Биткоин опустился ниже 20 тысяч долларов впервые за полтора года

Курс биткоина снизился 9,87% — до 19,047 тысячи долларов. В последний раз криптовалюта стоила меньше 20 тысяч долларов 16 декабря 2020 года.

Такие данные биржаCoindesk привела за последние сутки по состоянию на 11:41 по московскому времени. По данным площадки, в 11:22 по московскому времени биткоин подешевел на 10,66% и составил 18,875 тысячи долларов. В последний раз меньше 19 тысячи долларов он стоил в ноябре 2020 года.

Также биржа Binance опубликовала данные о снижении биткоина на 6,98% — до 19,487 тысячи долларов в 10.00 по московскому времени.

CoinMarketCap, который считает среднюю стоимость по нескольким десяткам биржей, заявил о снижении криптовалюты на 6,50% — до 19,554 тысячи долларов.

Ранее финансовый эксперт Владислав Антонов заявил, что нынешнее падение курса криптовалют лишь усугубится. Он отметил, что не исключено снижение стоимости биткоина ниже 10 тысяч рублей.

Юрист Александр Трещев выразил мнение, что постепенно курс восстановится. Он отметил, что на него оказывают влияние такие факторы, как гиперинфляция, подорожание бензина и недвижимости, повышение ключевой ставки банками. Трещев считает, что для повышения биткоина нужно не менее полугода.