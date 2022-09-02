Общество 02 сентября 2022, 10:20 Поделиться Telegram

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Viber Президент РАКИБ Припачкин заявил, что цена биткоина вырастет

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РИАМО

Эксперт уточнил, что ожидать роста цены первой криптовалюты можно в достаточно краткосрочной перспективе.

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«Отмечу, что сегодня для россиян биткоин и другие криптовалюты — способ увеличить накопления, и эти инвестиции долгосрочны. Если есть возможность заморозить деньги на год, вложив их в цифровые валюты, то вы в результате все равно выиграете, несмотря на высокую волатильность», — подчеркнул Припачкин.

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На данный момент расплачиваться криптовалютой в России нельзя, однако ее владение абсолютно законно. Во многих странах цифровые деньги уже стали полноценным платежным средством, заключил эксперт.

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