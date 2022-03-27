Стали известны последствия снижения кредитного рейтинга России

В настоящее время в сложившейся экономической ситуации рейтинги международных агентств не оказывают значительного влияния на ситуацию в России и российской экономике. Об этом агентству «Прайм» рассказал доцент департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Лазарь Бадалов.

«Россия сейчас от всего этого отрезана, следовательно, никого уровень кредитного рейтинга не интересует», — сказал эксперт.

Он объяснил, что такого рода рейтинги необходимы для привлечения иностранных инвестиций и займов на мировых рынках. Россия же на сегодняшний день отрезана от мировой экономики, в связи с чем уровень ее кредитного рейтинга не интересует инвесторов. В той связи данные кредитных агентств остались в прошлом, полагает Бадалов.

Ранее стало известно, что международное рейтинговое агентство Fitch вывело из списка на пересмотр долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 31 российского банка. Оно также понизило рейтинги с «В» до «СС».

Понижение рейтинга, как указано, коснулось таких кредитных организаций, как Сбербанк, Альфа-Банк, Газпромбанк, Райффайзенбанк, МКБ и «Тинькофф».

В свою очередт, представители международного агентства Мооdу’s приняли решение понизить рейтинг России сразу на шесть ступеней, до «В3» с «Ваа3». Они не исключают, что показать будет падать.