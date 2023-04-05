Деньги 05 апреля 2023, 10:41 Стали известны новые названия магазинов вернувшейся в Россию Zara Минпромторг: магазины Zara под новыми названиями откроются в России до конца весны Unsplash

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Магазины Zara в России начали менять вывески и заполнять склады. Статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов подтвердил РИА «Новости», что новые владельцы торговых точек испанской группы Inditex откроют их до конца весны.

«Все магазины готовы к открытию, которое должно произойти в апреле–мае. Коллекции с новыми бирками уже отшиты и завезены в Россию», — сказал он.

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Подкомиссия комиссии правительства по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила продажу полного пакета акций АО «Новая Мода» компании Fashion And More Management DMCC, которая базируется в одной из дружественных стран. Детали сделки Виктор Евтухов раскрывать отказался.

Inditex, по его словам, передала новым владельцам все свои торговые точки, но они откроются под новыми брендами — MAAG, DUB, ECRU и VILET. Корреспондент агентства убедился, что вывеску Zara уже заменили на Кузнецком мосту. Теперь это MAAG.

Группа владела магазинами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home и Uterque. Inditex допустила возвращение в Россию, но не в ближайшей перспективе.