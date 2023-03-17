Мир 17 марта 2023, 11:42 Владелец Zara решил окончательно закрыть более 200 магазинов в России El País: Inditex окончательно закроет почти 270 магазинов Zara по всей России Unsplash

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Сеть магазинов одежды Inditex из Испании, которая является владельцем брендов Zara и Bershka, закроет 269 из 514 магазинов в России после остановки своей работы в стране. Об этом сообщила испанская газета El País.

По ее данным, компания пока ждет завершения сделки по уходу с российского рынка. Представители Inditex подсчитали объем обесценивания стоимости инвестиций в семи российских дочерних компаниях в конце прошлого финансового года, он составил 2,211 миллиарда евро. Inditex передаст группе Daher активы и права, которые связаны с 245 российскими точками.

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«После завершения договора купли-продажи в переданных помещениях разместятся точки продаж брендов, принадлежащих группе Daher, совершенно несвязанных с группой Inditex», — заявили в организации.

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При этом Inditex оставила за собой право возвратиться в Россию, «в случае возникновения новых обстоятельств». Управляющий компании Оскар Гарсиа Масейрас уточнил, что переговоры по уходу из России сейчас находятся на завершающей стадии.