Общество 16 марта 2023, 02:15 Владелец Zara назвал условие для возвращения магазинов в Россию РИА «Новости»

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Испанская группа Inditex, которая владеет брендами Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius и Oysho, готова вернуться в Россию при изменении ситуации в стране. Об этом сообщило издание The Financial Times.

«Если бы ситуация изменилась, мы могли бы возобновить нашу деятельность именно с теми магазинами, которые мы передаем Daher Group. Не думаю, что это произойдет в краткосрочной перспективе», — отметил генеральный директор компании Оскар Гарсия Масейрас.

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Он добавил, что в случае возвращения в Россию Inditex возобновит свою деятельность в собственных форматах с Daher в качестве франчайзи. Сейчас в планах компании расширить бизнес в США и что большую часть из 1,6 миллиарда евро капитальных расходов вложат на открытие магазинов по всему миру.

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Bershka, Pull&Bear и Zara в апреле снова откроются для россиян, но под новыми названиями. Bershka сменит его на Ecru, Pull&Bear и Zara станут DUB и Maag соответственно. Испанская группа Indidtex ранее продала российский бизнес новому владельцу — Daher Group.