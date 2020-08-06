Средняя ставка по ипотеке в России досрочно снизится до 8%

Глава компании «Дом.рф» Виталий Мутко спрогнозировал понижение средней ставки по ипотеке до 8% к концу 2020 года. Однако доступность кредитов будет расти, если не будет второй волны пандемии и доходы населения восстановятся.

«По оценке ДОМ.РФ, вкупе с другими льготными программами с государственным участием — „Семейная ипотека“, „Дальневосточная ипотека“ — программа ипотеки на новостройки под 6,5% обеспечит в 2020 году выдачу около 320 тысяч кредитов на сумму 915 миллиардов рублей», — сказал Мутко в интервью «Российской газете».

Он добавил, что средняя ставка будет находиться «на уровне менее 8%». При этом, по словам руководителя Дом.рф, такой низкий показатель целевой для 2024 года. Также в Дом.рф ожидают, что в этом году количество выданных ипотек составит в целом около 2,6 триллиона рублей. И оформлено будет около миллиона кредитов на покупку жилья.

Ранее минимальную ставку по ипотеке снизил ВТБ. Сейчас она находится на уровне 7,4% годовых. А первоначальный взнос по ипотеке уменьшился до 15%. Такое решение принял премьер-министр Михаил Мишустин.