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    05 августа 2020, 13:40

    ВТБ снизил минимальную ставку по ипотеке до 7,4%

    Артур Блянихов

    C 5 августа ВТБ снижает на 0,5 п. п. ставки по всем базовым ипотечным программам. Об этом сообщило ИА RNS.

    По словам заместителя президента-председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова, теперь минимальная ставка по ипотеке составит 7,4% годовых, а в рамках дальневосточной ипотеки — 1%.

    По данным информагентства, оформить кредит с минимальной ставкой смогут те клиенты, которые внесут первоначальный взнос в размере 50% от стоимости покупаемого жилья. Такая же возможность предоставляется семьям, у которых с 1 января этого года родился второй или последующий ребенок.

    Новости SMI.FM