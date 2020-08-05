ВТБ снизил минимальную ставку по ипотеке до 7,4%
C 5 августа ВТБ снижает на 0,5 п. п. ставки по всем базовым ипотечным программам. Об этом сообщило ИА RNS.
По словам заместителя президента-председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова, теперь минимальная ставка по ипотеке составит 7,4% годовых, а в рамках дальневосточной ипотеки — 1%.
По данным информагентства, оформить кредит с минимальной ставкой смогут те клиенты, которые внесут первоначальный взнос в размере 50% от стоимости покупаемого жилья. Такая же возможность предоставляется семьям, у которых с 1 января этого года родился второй или последующий ребенок.