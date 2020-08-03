Первоначальный взнос по льготной ипотеке снизили до 15%

В России снизили первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%. Об этом объявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании Кабинета министров.

«Теперь сделаем следующий шаг: снизим размер первоначального взноса с 20 до 15%, соответствующее постановление подписано», — сказал Мишустин, его цитирует ТАСС.

По словам премьера, такая возможность появится у участников программы по льготной ипотеке под 6,5%, а также у имеющих право на льготные программы семей с детьми и участников «дальневосточной ипотеки».

О запуске льготной программы ипотечного кредитования весной 2020 года объявил президент РФ Владимир Путин. Эта мера начала действовать с 16 апреля. Программа продлится до 1 ноября этого года.

Ей могут воспользоваться жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Льготную ипотеку можно взять на покупку жилья в новостройках. Недвижимость при этом должна стоить не более 12 миллионов рублей. В других регионах лимит на покупку — до шести миллионов.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы РФ по контролю и Регламенту Наталья Костенко попросила Мишустина продлить программу льготной ипотеки до 2022–2023 годов.