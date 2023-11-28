28 ноября 2023, 06:15
Сотрудникам Тинькофф Банка запретили работать удаленно за пределами четырех стран
Тинькофф Банк запретил сотрудникам работать удаленно из большинства стран мира
Руководство Тинькофф Банка запретило своим сотрудникам работать удаленно из всех стран мира, кроме России, Казахстана, Белоруссии и Армении. Новое правило вступит в силу в 2024 году, сообщил РБК.
«Работать за рубежом вне стран присутствия центров разработки запрещено», — заявил представитель кредитной организации.
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Нововведение объяснили двумя причинами. Во-первых, Тинькофф Банк — системно значимая организация и субъект критической информационной инфраструктуры. Его работу регулирует Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, в отношении компании действуют особые ограничения. Во-вторых, такая локализация нужна для обеспечения кибербезопасности.
Сотрудники Тинькофф Банка, работающие за пределами России, Казахстана, Белоруссии и Армении подтвердили, что получили неофициальные уведомления от руководителей направлений и эйчар-менеджеров. Им предложили перейти на работу в указанных странах.
Госдума предлагала запретить удаленную работу всем IT-специалистам, уехавшим после начала спецоперации и задействованным в работе с государственными информационными системами. Минцифры России не поддержало тотальные ограничения.
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