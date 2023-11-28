Деньги 28 ноября 2023, 06:15 Сотрудникам Тинькофф Банка запретили работать удаленно за пределами четырех стран Тинькофф Банк запретил сотрудникам работать удаленно из большинства стран мира Maksim Konstantinov/Global Look Press

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Руководство Тинькофф Банка запретило своим сотрудникам работать удаленно из всех стран мира, кроме России, Казахстана, Белоруссии и Армении. Новое правило вступит в силу в 2024 году, сообщил РБК.

«Работать за рубежом вне стран присутствия центров разработки запрещено», — заявил представитель кредитной организации.

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Нововведение объяснили двумя причинами. Во-первых, Тинькофф Банк — системно значимая организация и субъект критической информационной инфраструктуры. Его работу регулирует Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, в отношении компании действуют особые ограничения. Во-вторых, такая локализация нужна для обеспечения кибербезопасности.

Сотрудники Тинькофф Банка, работающие за пределами России, Казахстана, Белоруссии и Армении подтвердили, что получили неофициальные уведомления от руководителей направлений и эйчар-менеджеров. Им предложили перейти на работу в указанных странах.

Госдума предлагала запретить удаленную работу всем IT-специалистам, уехавшим после начала спецоперации и задействованным в работе с государственными информационными системами. Минцифры России не поддержало тотальные ограничения.