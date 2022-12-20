Важное 20 декабря 2022, 13:09 Запрет удаленной работы для уехавших из России IТ-специалистов сочли преждевременным Глава Минцифры Шадаев счел преждевременным запрет на удаленку для уехавших программистов РИА «Новости»

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Преждевременно ставить вопрос о полном запрете на удаленную работу для уехавших из России IT-специалистов. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев, выступая перед депутатами Госдумы в рамках «Парламентского часа».

«Преждевременно ставить вопрос о полном запрете на удаленную работу для уехавших из России IT-специалистов», — сказал министр.

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Он напомнил, что ведомство выступает против жестких ограничений на дистант для программистов.

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По его словам, порядка 100 тысяч IТ-специалистов покинули Россию с начала года. Но 80% из уехавших продолжают работать на российские компании.

«Если брать две волны отъезда IT-специалистов. До 10% сотрудников IT-компаний уехали из страны и не вернулись. Многие вернулись», — подчеркнул глава ведомства.

В середине декабря Минцифры отказалось поддержать запрет на удаленку для уехавших за границу сотрудников IT-компаний. Таким образом в ведомстве отреагировали на информацию, что в Госдуму внесут законопроект, согласно которому россиян, уехавших из страны, ограничат в доступе к дистанционной работе.