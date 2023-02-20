Общество 20 февраля 2023, 20:27 Уехавшим за границу айтишникам могут запретить работать на удаленке Госдума предложила запретить удаленную работу для уехавших за границу IT-специалистов РИА «Новости»

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Госдума предложила обсудить вопрос запрета удаленной работы для IT-специалистов, уехавших за границу с начала СВО. Речь идет об обслуживании государственных информационных систем (ГИС), систем объектов критической информационной инфраструктуры (объекты КИИ) и обороте персональных данных. Перечень специалистов указан в проекте постановления Госдумы, подготовленном по итогам «правительственного часа» с главой Минцифры Максутом Шадаевым.

«Совместно с Государственной думой проработать вопрос о запрете удаленной работы для граждан — IT-специалистов, выехавших за пределы РФ после начала специальной военной операции, связанной с разработкой, внедрением и администрированием государственных информационных систем, информационных систем объектов критической информационной инфраструктуры, а также с оборотом персональных данных», — говорится в рекомендациях Минцифры.

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Минцифры России еще в декабре запустило переговоры с представителями ассоциаций и компаний по вопросу возвращения в страну специалистов IT-индустрии. Сотрудники ведомства разработали систему «кнута и пряника». В качестве поощрения предлагают гарантировать бронь от призыва в армию и оплату перелета в Россию, а в качестве «кнута» — повышение НДФЛ.

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