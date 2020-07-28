СМИ: ЦБ проверяет Альфа-Банк из-за утечки данных клиентов

Речь идет о клиентской базе, собранной хакерами в декабре 2019 — январе 2020 года. В феврале 2020-го данные попали в Сеть. В начале марта об этом сообщил технический директор компании по кибербезопасности DeviceLock Ашот Оганесян.

База включала в себя номера счетов и банковских карт, сроки их действия, а также персональные данные клиентов. Вскоре пользователи столкнулись с массовой блокировкой карт Альфа-Банка. В пресс-службе финансовой организации заявили, что блокировка была вызвана «возможной компрометацией номеров некоторых карт». После того как банк убедился, «что угрозы для средств клиентов в данный момент нет», блокировку остановили, а уже заблокированные карты пообещали разблокировать.

Оганесян тогда обратился в Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России. Ведомство начало проверку.

В июле «Известия» писали о продаже в даркнете персональных данных клиентов Альфа-Банка и других крупных финансовых организаций.