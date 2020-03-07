Альфа-банк объяснил внезапную блокировку карт

Многие россияне столкнулись с неожиданной блокировкой своих карт от Альфа-банка. Оказалось, что появились сообщения о возможной утечке данных. Никакой угрозы уже нет, а карты начали перевыпускать и снимать блокировку.

«Мы получили информацию о возможной компрометации номеров некоторых карт и начали процесс их блокировки. Но убедившись, что угрозы для средств клиентов в данный момент нет, блокировку карт остановили, а уже заблокированные разблокируем», — сообщил «360» представитель управления общественных связей Альфа-банка Михаил Дьяков.

Он добавил, что в ближайшее время банк бесплатно перевыпустит карты, которые были заблокированы. Это необходимо для обеспечения полной безопасности.

Утром 7 марта клиенты Альфа-банка начали жаловаться на массовую блокировку карт. Ими стало невозможно расплатиться, также карты исчезли из платежных приложений.

«Проснулся утром, а мою карту Альфа-банка заблокировали. Пишу в поддержку — тишина», — написали в комментариях в Twitter.

На это в банке ответили, что карту отправили на перевыпуск, но она останется активной. Если клиент не захочет забирать перевыпущенную карту, то он может дальше продолжать пользоваться своей.