Данные клиентов Альфа-Банка стали продавать в даркнете

У корреспондентов газеты оказался скриншот тестового фрагмента базы банных. В них 64 записи с информацией о клиентах Альфа-Банка. Журналистам удалось подтвердить достоверность сведений. При этом продавец данных уточнил, что готов еженедельно выгружать пять тысяч строк с данными людей.

Издание обратилось к представителям банка. Им ответили, что об утечке уже знают и проводят собственное расследование. В банке также заявили, что исходя из формата данных утечка произошла не из внутренней системы банка. К тому же многие сведения уже неактуальны.

«По завершении расследования мы уведомим всех пострадавших клиентов и предупредим их об осторожности», — отметили в пресс-службе Альфа-Банка.

В разговоре с изданием продавец сказал, что может продать данные и из других банков. Одна строчка стоит 30 рублей, если на балансе у клиента от пяти тысяч рублей до 300. Если баланс выше, то цена за строчку повышается до 50–60 рублей.

Ранее сообщалось, что утечки данных в России на удаленке увеличились в пять раз. При этом мошенники совершенствуются в своих преступлениях. Теперь они могут получить доступ к приложению «Сбербанк Онлайн» без кода на вход.