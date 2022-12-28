Деньги 28 декабря 2022, 23:57 СМИ сообщили о «самом низком с начала столетия» уровне экспорта российского газа Bloomberg: экспорт «Газпрома» на зарубежные рынки сократился вдвое РИА «Новости»

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Экспорт российской компании «Газпром» на ключевые зарубежные рынки в 2022 году сократился почти вдвое, достигнув самого низкого уровня с начала столетия, написал Bloomberg.

По данным агентства, поставки «Газпрома» в европейские страны, продолжают снижаться. Кроме того, Россия отказалась поставлять энергоресурсы в ряд государств, которые не хотят расплачиваться в рублях.

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Сейчас газ идет в Европу через один из пунктов пересечения границы России с Украиной и по одной из веток «Турецкого потока» в Венгрию и Сербию. На этом фоне руководство «Газпрома» решило наращивать поставки газа на азиатский рынок. Российские энергоресурсы пользуются спросом в Китае и Индии.

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Кроме того, Москва расширяет энергетическое сотрудничество с Анкарой. Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил о начале реализации проекта газового хаба в Турции. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган планирует сделать республику крупным энергетическим центром.