27 декабря 2022, 00:02
Эрдоган подтвердил намерения Турции стать энергетическим центром
Президент Турции Эрдоган: страна может стать центром поставок энергоносителей
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз подтвердил намерения сделать республику центром поставок энергоносителей из бассейна Каспия, Средиземноморья и Ближнего Востока. Об этом турецкий лидер заявил на пресс-конференции после заседания правительства, его слова привел ТАСС.
«Мы полны решимости сделать Турцию энергетическим центром Каспия, Средиземноморья и Ближнего Востока», — заявил Эрдоган в своем обращении к нации.
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Президент отметил, что окончательной целью является ликвидация внешней зависимости от нефти и природного газа. Для этого Запад и Восток необходимо объединить «не только мостами в Стамбуле и Дарданеллах, но и энергетическими мостами», заявил Эрдоган.
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Реализовать проект создания газового хаба на территории Турции планируется в течение года. Об этом заявляли глава Минэнерго Турции Фатих Донмез и вице-премьер России Александр Новак.
Рядом с берегами Турции в Черном море обнаружили новое газовое месторождение, специалисты оценивают его потенциал в 58 миллиардов кубометров. Месторождение находится на глубине 3023 метра.
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