СМИ предупредили о дестабилизации мировой системы финансов при новых санкциях РФ

Экономические санкции, которые США предполагают ввести против России в случае ее вторжения на Украины, могут грозить стабильности всей мировой сисемы финансов. Об этом говорится в анализе, приведенном в газете The New York Times.

Авторы материала подчеркивают, что никогда еще ни одно государство не пыталось ввести столь обширные рестрикции в отношении такой крупной экономики, как российская. Эксперты полагают, что подобные меры способны привести к беспорядку в экономиках развитых стран, особенно в Европе. В результате это приведет к дестабилизации всей мировой финансовой системы.

Кроме того, аналитик убеждены, что после этого последуют серьезные ответные шаги России.

Ранее в Белом доме заявили, что возмжные санкции не будут направлены против простых россиян. Они коснутся, в первую очередь, российского экспорта и финансовых организаций, что должно спровоцировать отток капитала и инфляцию.

Также СМИ сообщили, что санкции против России готовят и власти Великобритании, которые могут объявить о них уже в понедельник.