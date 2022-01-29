Великобритания намерена объявить о новых санкциях против РФ

Объявить о готовящихся новых санкциях против России в связи с ситуацией вокруг Украиын намерено министрство иностранных дел Великобритании. Об этом РИА «Новости» рассказал источник в правительственных кругах страны.

«Ожидается, что Форин-офис объявит об ужесточении санкционного режима в понедельник в парламенте, чтобы Великобритания могла ударить по стратегическим и финансовым интересам России», — сообщил источник.

Ранее также сообщалось, что Великобритания и Евросоюз начали подготовку к введению санкций против российских газовых проектов. Это произойдет в случае эскалации конфликта с Украиной, новый пакет санкций разработали при поддержке США. Он направлен на то, чтобы ограничить финансирование и технологическое обеспечение новых проектов. Запреты также могут коснуться зарубежных бизнесменов, чьи корпорации инвестируют в российские газовые предприятия — это компании BP, Total и Shell.