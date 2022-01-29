Белый дом заявил, что новые санкции США не затронут простых россиян

Новые санкции против России, которые администрация президента США Джо Байдена примет в случае эскалации на Украине, коснутся промышленности, но не будут направлены против простых россиян. Об этом заявил член Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Питер Харрелл, передало Reuters.

Администрация Байдена своими санкциями намерена ослабить промышленный потенциал России и ее мощности, но эти меры не будут направлены на потребителей, заверил Харрелл. Он уточнил, что ограничения коснутся российского экспорта и финансовых организаций, что должно спровоцировать отток капитала и инфляцию.

Член СНБ заявил, что экономические санкции заставят ЦБ России оказать помощь банкам, чтобы российский президент Владимир Путин «с первого дня» ощутил издержки.

Агентство со ссылкой на представителей Белого дома указало, что санкции могут затронуть еще ряд отраслей, в том числе оборонную промышленность и робототехнику.

Ранее СМИ сообщили, что санкции против России готовят и власти Великобритании, которые могут объявить о них уже в понедельник.